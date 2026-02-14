3年前、時速160キロの車に追突され、死亡した男性の遺族らが花を手向けました。2023年2月、栃木県宇都宮市でバイクに乗っていた佐々木一匡さんが時速およそ160キロで走る車に追突され、死亡した事故では、石田颯汰被告が2024年に危険運転致死に訴因変更され、起訴されています。妻の多恵子さんらは、事故から3年がたつ14日、現場で花を手向けました。一匡さんの妻・佐々木多恵子さん「心配しないで、ゆっくりしててねと（伝えた）