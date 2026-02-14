大相撲の横綱大の里（２５）＝二所ノ関＝の昇進披露宴が１４日、東京都内のホテルで開催された。開演を前に、師匠の二所ノ関親方（元横綱稀勢の里）が取材に応じ、大関安青錦（安治川）と弟子が互いに成長を続けることを期待した。２場所連続優勝を果たし、春場所（３月８日初日、エディオンアリーナ大阪）で綱とりに挑む安青錦。親方は「安青錦は本当に成長度がすごい。毎場所成長している。右肩上がりで成長していかないと、