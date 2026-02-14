令和の若者にとって車はあこがれの存在なのでしょうか。 【写真】しまむら全面ロゴの1490円トレーナー、外で着用したら…ソニー損害保険株式会社（東京都）の「2026年 20歳のカーライフ意識調査」によると、回答者の半数が「単なる移動手段」と答えていました。若者の車離れについては、経済面や安全面など複数の要因が背景にあるようです。この調査は、2005年4月2日〜2006年4月1日生まれの全国の20歳の男女1,000人を対象に、