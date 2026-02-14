EPOが、ビルボードライブ公演『GO GO EPO 2026～Birthday～』を5月に開催する。 （関連：山下達郎、竹内まりや、ラ・ムー……シティポップブームの知られざる立役者、“幻のシンガーソングライター” 滝沢洋一の功績） 昨年デビュー45周年を迎えたEPOが、全席ソールドアウトとなった2月のビルボードライブ東京公演に続いて2都市ツアーを開催。5月12日に