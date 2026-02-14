今日14日(土)の日中は気温がグングン上がり、季節先取りの暖かさとなっています。14時30分までの最高気温は青森市で9.8℃、仙台市で13.9℃と今年これまでで一番上がっています。東京都心や大阪市は15℃以上となり、3月下旬並みの暖かさとなりました。明日15日(日)はさらに気温が上昇するでしょう。4月並みの暖かさの所が多くなりそうです。今日14日(土)は春のような暖かさ今日14日(土)は、南に高気圧、北に低気圧と南高北低の気圧