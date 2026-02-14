２月１４日の京都９Ｒ・こぶし賞（３歳１勝クラス、芝１６００メートル＝１１頭立て）は、田口貫太騎手が乗った７番人気のナムラコスモス（牝３歳、栗東・大橋勇樹厩舎、父ダノンプレミアム）が、直線で差し切りオープン入りを決めた。通算成績は５戦２勝とした。３／４馬身差の２着に２番人気のチュウワカーネギー（藤岡佑介騎手）が入り、さらに２馬身差で６番人気のトワニ（吉村誠之助騎手）が続いた。勝ち時計は１分３４秒５