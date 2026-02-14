巨人の山崎伊織投手（２７）が１４日、那覇キャンプ初日に球場横のステージで行われた介助犬ＰＲイベントに登壇した。東海大の先輩でもある菅野智之投手が長年、介助犬の認知度アップのための支援活動を行っていて、菅野がメジャー移籍した昨年から山崎が活動を継承。今年が２年目となる。介助犬は肢体不自由な人に代わって日常生活の動作の補助をする。落としたものを拾う、指示した物を持ってくる、ドアの開閉、衣服の脱衣