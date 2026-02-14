お笑いコンビ「サンドウィッチマン」の伊達みきお（51）が14日放送のニッポン放送「サンドウィッチマン ザ・ラジオショー サタデー」（土曜後1・00）に出演。学生時代の思い出を明かした。伊達は「バレンタインデーじゃないんだけど」としながらも、中学時代に「当時、ネームプレートをあげるみたいな。好きな人に」と卒業式とは関係ない時期に好きな人にネームプレートをプレゼントするのがはやっていたと告白。「そうした