3月のWBCに出場する侍ジャパンの宮崎事前合宿が14日、宮崎市のサンマリンスタジアムでスタートした。全体練習の後には、牧（DeNA）、坂本（阪神）、源田（西武）の3人が木の花ドームに移動。居残りで個別練習に汗を流した。激励のため訪れた元巨人の松井秀喜氏も木の花ドームに移動。3人の打撃練習を熱心に見つめ、牧にアドバイスを送るシーンもあった。