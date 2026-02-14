元K-1世界王者でタレントの魔裟斗（46）が11日、自身のインスタグラムを更新。妻で俳優の矢沢心（44）と結婚19周年を迎えたことを報告し、仲むつまじい2ショットを公開した。【写真】「最高」「素敵なご夫婦」結婚19周年を報告した魔裟斗＆矢沢心の仲むつまじい夫婦ショット魔裟斗は「今日で結婚19年！仕事で疲れたので今日は家でのんびりと食事をしていたら子供達からのサプライズプレゼント！幸せとはこう言う事ですね」とつ