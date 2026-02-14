気象台は、午後3時6分に、なだれ注意報を札幌市、小樽市、芦別市、江別市、赤平市、千歳市、滝川市、砂川市、歌志内市、深川市、恵庭市、北広島市、石狩市、当別町、島牧村、寿都町、黒松内町、蘭越町、共和町、岩内町、泊村、神恵内村、積丹町、古平町、仁木町、余市町、赤井川村、奈井江町、上砂川町、浦臼町、新十津川町、秩父別町、雨竜町、北竜町、沼田町に発表しました。【警報エリアを確認】【なだれ注意報】北海道・札幌市