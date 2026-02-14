大人気アニメ『鬼滅の刃』の公式Xで、バレンタインデーを記念して、ufotable描き下ろしのイラストが公開された。ショートパンツを履いたパティシエ姿の胡蝶しのぶ、栗花落カナヲ、甘露寺蜜璃ら5人を見ることができる。【画像】ショーパン＆生脚姿の蜜璃＆しのぶ！バレンタイン記念のソロカット公開されたイラストにネット上では「女子軍かわいすぎる」「蜜璃ちゃんのチョコほしいです」「このままフィギュア化希望説」「天使す