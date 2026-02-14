いよいよ開幕したミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック。その熱気を感じられる最新スポットが、東京・六本木の東京ミッドタウンに登場しました。三井不動産が主催する「プリントスタジアム」は、スキージャンプやスケルトンなど、冬季競技の“劇的瞬間”をアスリート視点で擬似体験できる期間限定イベント。入場無料かつ駅直結で、仕事帰りや東京観光の合間にも最適です。SNS映え間違いなしのフォトスポットとして注目のおでか