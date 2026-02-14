JUBEEが、自身初のフルバンドセットでのワンマンライブ『JUBEE & DA RAP ROCKERS ONE MAN LIVE “RAP ROCKERS”』を5月1日に渋谷 Spotify O-WESTにて開催する。 （関連：The BONEZ、JUBEE、NOISEMAKER……“コラボの名手”としてのKj今もなお挑戦を続けるチャレンジャーとしての姿） 本公演では、JUBEEのオリジナル楽曲を共に制作しているAWSM.のDAIKIIがバンドマスターを務め、ギターにはKOKI（The