（台北中央社）台湾の中央銀行は13日、改刷が決まった台湾元紙幣の図柄のデザインテーマの参考とする投票の結果を発表した。12の候補のうち、最多得票は「島々の生態系」で13万票を超えた。2位は「保護される動物の美しさ」で約9万9000票、3位は「民俗行事」で約7万9000票だった。同銀は今後、テーマを正式決定する予定で、その約2年半後に新紙幣が発行される見通しだ。同銀は昨年、紙幣の改刷プロジェクトを始動させた。新紙幣は