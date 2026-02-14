今度はギャン泣きしてる▶▶この作品を最初から読む甥っ子の唯一の望みは、100km離れた練習場に通うこと!?福島県の北端・伊達市で暮らす・千笑（ちえみ）は、21歳の春に姉・万実（まみ）を亡くします。父と喧嘩別れして家を出て行った姉。1人遺された9歳の息子・晴（はる）は、姉と住んでいた福島県の南端・白河市を離れ、祖父母と千笑の暮らす家に引っ越してきます。母を亡くし心細いはずなのに、弱音をはかない晴。彼