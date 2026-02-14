LAOWA 35mm F2.8 Zero-D Tilt-Shift 0.5x Macro 株式会社サイトロンジャパンは、LAOWAブランドのティルト・シフトレンズ「LAOWA 35mm F2.8 Zero-D Tilt-Shift 0.5x Macro」を2月13日（金）に発売した。価格はオープン。店頭予想価格は27万円前後の見込み。納期は約1カ月。 対応マウントはキヤノンRF、ソニーE、ニコンZ、ハッセルブラッドXCD、富士フイルムG、L。 光軸を傾けて面に焦点を合わせるティルトと