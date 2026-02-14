字節跳動（バイトダンス）の次世代AI動画生成モデル「Seedance2．0」のベータ版が先ごろリリースされた。マルチモダリティを同時に受け入れ、それらを相互に作用させることができるクリエートスタイルや内蔵されたムービングショット機能の完成度などが世界的に注目を集めている。海外のソーシャルメディアを見ると、多くのユーザーが生成した動画について「ハリウッド映画のような出来映え」と絶賛。関連の話題がトレンド入りし、