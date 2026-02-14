「侍ジャパン強化合宿」（１４日、宮崎）強化合宿がスタートし、アドバイザーとして参加しているパドレスのダルビッシュ有投手が初日から精力的にアドバイスを送った。練習を終えると、「井端監督がずっと敬語なんで。圧がすごい」と思わぬ事実を明かした。「自分も現役時代に井端さんにごあいさつをさせていただいたときはもちろん敬語ではなかったので。今回はずっと敬語だったので、これも含めてちゃんとお受けしたいなと