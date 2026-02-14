俳優の桜井日奈子（28）が13日、自身のインスタグラムを更新。バキバキに割れた腹筋を披露した。【写真】「大胆衣装やね」“バキバキ”腹筋×へそピ姿を披露した桜井日奈子桜井は「映画『SAKAMOTO DAYS』帯黒役で参加させていただきます」と報告し、映画ビジュアルを投稿。「この役を任せてみようと思って下さった、福田監督、松橋Pにだいだいだい感謝です」と気持ちをつづった。またソロショットをアップし、「初めて役で腹