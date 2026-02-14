法務省などは新年度にも、父母の離婚時に子どもの養育費や面会交流に関する養育計画の作成を促す取り組みに乗り出す。離婚後にトラブルに発展するケースもあるためで、家庭裁判所や支援団体といった関係機関が連携する支援モデルを構築し、自治体への展開を目指す。同省は、離婚後の子どもが適切な養育を受けられるよう、父母間で事前に養育計画を作成することを推奨している。ただ、相手が話し合いに応じないなど、当事者任せ