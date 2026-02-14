今年唯一の姫路祝日開催となった11日は大にぎわいとなった。あいにくの天気で足元も悪かったが、開門前には入場を待つ人の長蛇の列。5階のスペシャル席は一瞬にして埋まった。入場者数は昨年同日の3701人を大幅に上回る4513人。2020年に姫路競馬が再開されて以降の最多記録を更新した。さかのぼれば"怪物"ハイセイコーが社会現象を巻き起こした1973（昭48）9月9日の2万1479人が最多ではあるが、5000人に迫る入場者数はファンの