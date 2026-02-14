2月11日、スノーボード男子ハーフパイプの予選を中継していたのは、テレビ東京の冨田有紀アナウンサーだ。開幕から約1週間が経過したミラノ・コルティナ冬季五輪。同局のキャスターとして、ミラノではフィギュアスケートやアイスホッケー、リビーニョではハーフパイプの取材に尽力している。「ハーフパイプの予選が始まる数時間前にスタッフらと会場入り。プレスセンターでは、携帯をいじったり、スタッフらと楽しそうにお喋りを