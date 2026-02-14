米男子ゴルフツアーの「ＡＴ＆Ｔペブルビーチ・プロアマ」２日目（カリフォルニア州ペブルビーチのペブルビーチ・リンクスなど２コース＝パー７２）、単独首位から出た久常涼（ＳＢＳホールディングス）が６７で回り通算１５アンダーで首位をキープし、松山英樹（ＬＥＸＵＳ）が６７で通算１０アンダーの１０位につけた。松山は先週の「フェニックス・オープン」ではプレーオフで敗れて惜しくも２位。今週も好調を維持し、精度