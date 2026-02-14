「5番・一塁」でフル出場、4打数2安打1打点スタンフォード大の佐々木麟太郎内野手は13日（日本時間14日）、アリゾナ州サプライズで行われたアリゾナ大との開幕戦に「5番・一塁」で先発出場し、3回の第2打席で右越えソロを放った。4打数2安打1打点、2得点だった。チームは10-7で乱打戦を制した。「気持ちも昨年の1年目と比べると、メンタルもフィジカルもしっかり準備して試合に臨めた。昨年は不甲斐ない結果でしたけど、素晴らし