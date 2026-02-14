＜裏の主人公と言っても良い方＞兵庫県ではいまだに「告発文書問題」について斎藤元彦兵庫県知事（48）に対する記者たちの追及が続いており、混乱は収まっていない。’24年の兵庫県知事選をきっかけにさまざまな問題が噴出した。SNSでデマが拡散し、誹謗中傷が渦巻き、犠牲者も出た。百条委員会の委員だった竹内英明元兵庫県議会議員もそのひとり。竹内元県議が亡くなって１年が過ぎ、地元紙の神戸新聞が『兵庫県知事選あの熱狂