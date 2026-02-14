三菱地所とカルチュア・コンビニエンス・クラブ、リゾート施設運営のアクアイグニスが、長野県軽井沢町の軽井沢駅北口で整備していた新複合施設「軽井沢T-SITE（ティーサイト）」（軽井沢町軽井沢）が完成した。飲食と宿泊を中心に17店を集める施設で、3月17日のグランドオープンを予定している。【こちらも】JR大分駅前の再開発、タワマンと商業の複合施設が2027年9月完成へ施設は軽井沢駅自由通路に直結して整備された鉄骨平