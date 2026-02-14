江坂任が広島戦で先制ゴールファジアーノ岡山は2月14日、J1百年構想リーグ第2節でサンフレッチェ広島と敵地で対戦。前半10分にMF江坂任が先制ゴールを決めた。中国ダービーで先手を取ったのは岡山だった。この試合で先発起用されたFWルカオが起点となり、岡山がコーナーキックを獲得。左CKからこぼれたボールに江坂が素早く反応すると、右足でゴール右隅へコントロールショットを突き刺した。SNSでも「よう押さえ込んではる