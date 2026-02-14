歌舞伎俳優の片岡愛之助がルパン三世を演じるルパン歌舞伎の第２弾「流白浪燦星（ルパン三世）碧翠の麗城（へきすいのれいじょう）」（３月５〜２７日、東京・新橋演舞場）のイラストビジュアルが１４日、初公開された。歌舞伎の大道具の背景画を手掛ける絵師が描きおろしたイラストビジュアル。夜空の月明かりに照らされ堂々とそびえ立つ麗城、そしてその前に立つのは着物姿のルパン三世と峰不二子。ルパン三世は歌舞伎の衣