巨人・丸佳浩外野手が１４日、沖縄春季キャンプで自身のオリジナル登場曲「夜をこえて」を歌うフォークデュオ「ＨＯＮＥＢＯＮＥ」と球場正面のステージで共演した。「ＨＯＮＥＢＯＮＥ」は同曲などを熱唱。丸は目の前の特等席でファンとともに手拍子をしながら生演奏を聴いた。「生で聴くとすごい鳥肌が立ちます」と声を弾ませ、「スタメンで出ないとなかなかたくさん皆さんに聴いてもらえないと思うので。外野手も今レギュラ