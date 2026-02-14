浜松市に住む60代の男性が警察官や検事を騙る人物からの電話を信じ、現金およそ4000万円と5000万円相当の金塊をだまし取られる詐欺被害に遭ったことがわかりました。警察によりますと2025年8月上旬浜松市天竜区に住む60代男性に警察官や検事を騙る人物から「あなたが、すでに逮捕されている犯人とマネーロンダリングをしている疑いがかかっている」「口座にある現金などの資産を確認しなくてはいけない」などと電話がありま