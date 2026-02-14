◆２軍練習試合阪神―中日（１４日・具志川）中日・根尾昂投手が今季初の対外試合登板に臨み、２回を無失点と好投した。３回から２番手でマウンドに上がると、先頭・井坪を空振り三振、島田を遊ゴロに抑えると、百崎を左飛に仕留めた。続く４回は先頭・小幡に左翼への二塁打を浴び、浜田も歩かせて無死一、二塁のピンチ。木浪、糸原を内野ゴロに封じ、最後はドラフト３位・岡城を空振り三振に料理した。根尾は今季プロ８年