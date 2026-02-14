ミラノ・コルティナオリンピック™は日本時間14日夜から15日早朝にかけての大会9日目が行われる。【競技日程・日本代表一覧】ミラノ・コルティナ冬季五輪、メダルラッシュの日本！前回大会の過去最多メダル「18」超えを狙う日本はここまで金メダル3、銀3、銅8と計14個のメダルを獲得し、連日のメダルラッシュになっている。大会9日目は18年平昌で金メダル、22年北京では銀メダル、“女王奪還”を狙うスピードスケート女子団体