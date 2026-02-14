14日午前10時20分ごろ、山口県美祢市の秋吉台国定公園の山焼き現場で、消防から県警に「人の体に火が付いた」と連絡があった。県警によると、山焼きの点火をしていた作業員の男性がやけどを負って病院に搬送され、死亡が確認された。