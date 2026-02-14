歌手の和田アキ子（75）が14日、パーソナリティーを務めるニッポン放送「ゴッドアフタヌーンアッコのいいかげんに1000回」（土曜前11・00）に生出演。ミラノ・コルティナ五輪での10代選手の活躍に感嘆する場面があった。和田は「自分が10代の時にオリンピックに興味がまずなかったと思うし、私自身が20代の時もそんななかったと思う、仕事でも」といい、「今、10代の子が堂々と出ていて、それで“楽しみたいです”とかって言