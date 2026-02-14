元櫻坂46で女優菅井友香（30）が14日、都内で、写真集「たびすがい」（ワニブックス）発売記念イベントに出席した。カレンダー「よるすがい」をセットにした初回限定版も同時発売。カレンダーは文字通り“夜”をイメージ。「座間味島での夜のカットやカレンダーのみのカットもあります」とすると「さらに挑戦的で攻めたものになっています」とアピールした。「かっこいい物やかわいらしい物もあって、4月から始まる毎日に、少しで