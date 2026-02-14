俳優の階晴紀（26）が14日までに自身のインスタグラムを更新。自身に寄せられた反響についてつづった。階は中道改革連合の代表選に出馬した、階猛（しな・たけし）氏（59）の次男。父は代表選で5票差で元立憲民主党幹事長の小川淳也氏（54）に敗れていた。代表選の前日には「階猛氏の息子は俳優」などと報じられていた。階はストーリーズを更新し「各種メディアに取り上げていただき、本当にありがとうございます。想像以上の反響