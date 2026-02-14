ノッティンガム・フォレストは12日、ショーン・ダイシ監督を解任したことを発表した。フォレストはここ3戦勝利なしとなっており、17位と降格圏ギリギリに沈んでいる。昨季指揮をとったヌーノ･エスピリト･サントを9月に解任し、その後アンジェ・ポステコグルーを招聘するもわずか39日で解任したフォレスト。ダイシは10月下旬に就任したが、シーズン終了まで任期はもたなかった。『THE Sun』に寄稿した元プレミアリーガーのトロイ・