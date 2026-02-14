特殊詐欺が急増する中、特に小学生の親の世代での被害が深刻だとして、警視庁が防犯教室を開きました。警視庁が、都内の小学校で開いたのは、闇バイトを募集し、警察官などを装った特殊詐欺を行う匿名・流動型犯罪グループ、いわゆる「トクリュウ」への注意を呼びかける教室です。被害者を年代別にみると、小学生の親世代にあたる30代が最も多く、次いで20代が多くなっています。警視庁は、不審な国際電話を防ぐ「デジポリス」とい