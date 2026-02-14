◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック フィギュアスケート男子シングルフリースケーティング(大会8日目/現地13日)フィギュアスケート・佐藤駿選手が、初のオリンピックで銅メダルを獲得。ショートプログラム9位からの大躍進に、率直な思いを明かしました。表彰式を終えて、「実感がわいていない」とぼう然とした様子でインタビューに応えた佐藤選手。「ショート9位の時には正直、3位は厳しいかなという風に思ってしまっていた