スタンフォード大の佐々木麟太郎内野手（20）が13日（日本時間14日）、2年生のシーズンを豪快な1号本塁打でスタートさせた。米アリゾナ州サプライズで行われているNCAAの公式戦開幕戦、アリゾナ大戦に「5番・一塁」でスタメン出場。3回1死走者なしの第2打席で、変化球を捉えて右越えにソロ本塁打を放った。第1打席は三振、第2打席で本塁打、第3打席は二塁打、第4打席は四球、第5打席は三振で4打数2安打だった。試合後、取