◇ヤクルトヤクルト16年目・山田哲人内野手が14日、沖縄・浦添の春季キャンプ地で「左脇腹の張り」を発症した。午前中のシートノックを途中で切り上げ、タクシーで近隣の病院に診断に向かった。またこの日は、左ハムストリングの筋損傷を発症しているドラフト1位・松下歩叶内野手と、ともに左脇腹の張りを発症した内山壮真内野手、並木秀尊外野手の3選手が宮崎・西都の2軍春季キャンプに合流するため、浦添を後にした。池