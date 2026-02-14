◆ミラノ・コルティナ五輪▽スノーボード・ハーフパイプ（１３日・リビーニョ・スノーパーク）【リビーニョ（イタリア）１３日＝宮下京香】男子で戸塚優斗（２４）＝ヨネックス＝が、悲願の金メダルを獲得した。２位で臨んだ決勝２回目、初めて繰り出した「トリプルコーク１４４０」（斜め軸に縦３回転、横４回転）の２連続を成功させてトップを奪った。３大会連続出場の２４歳は苦い思い出のあった五輪の舞台で、“三度目の正