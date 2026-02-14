フリーでは巻き返しを見せた三浦佳生photo by Sunao Noto / JMPA２月13日（現地時間）、ミラノ。ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート男子フリーで、三浦佳生は第１グループ３番目の滑走だった。本来、こんなに早く滑るような選手ではない。ショートプログラム（SP）はまさかの22位での発進だった。６分間練習で三浦は吹っ切れたような表情でリンクに立っていた。ジャンプの調子は取り戻したように見えた。サルコウ、