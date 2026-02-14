スケルトン男子ウラジスラフ・ヘラスケビッチ（２７＝ウクライナ）の失格取り消しを求めた提訴を受けて、スポーツ仲裁裁判所（ＣＡＳ）は１３日、訴えを棄却した。ヘラスケビッチはロシアとの紛争で犠牲となったアスリートが描かれたヘルメットを練習から使用していた。ＩＯＣから「五輪憲章」に抵触するとして競技での使用をやめるように説得されるも受け入れず、スタート１時間前に失格処分となった。この制裁は世界中に大き