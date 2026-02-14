フィギュアスケート・元日本代表の村主章枝（45）が13日、自身のインスタグラムを更新。ヘアセットされた近影に、「色気ハンパない」「変わらないですね。お若い」と反響が寄せられている。【写真】「色気ハンパない」「見惚れてしまいます」元フィギュア代表・村主章枝の近影村主はこの日放送されたフジテレビ系バラエティー『あの金どこいった？〜逆転人生にかける有名人〜』に出演。現在は、米国でフィギュアスケートのコー