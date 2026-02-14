不法滞在しているタイ人や就労資格のない中国人らを解体作業員として働かせたとして、山梨県警南アルプス署は１２日、中国籍で解体業「順行」（南アルプス市）の社長の男（５０）を入管難民法違反（不法就労助長）容疑で逮捕した。同署は不法滞在の外国人雇用が常態化していた可能性もあるとみて調べを進めている。発表などによると、容疑者は昨年１１月、いずれも不法滞在するなどしていた中国籍の男２人とタイ国籍の男１人の