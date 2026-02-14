強硬的な捜査で非難が相次ぐアメリカのICE＝移民税関捜査局を所管する国土安全保障省は、「つなぎ予算」が期限切れとなり14日閉鎖となります。連邦議会ではこれまで、ICE関連などの予算の期限切れ回避に向けて審議が続けられてきましたが、与野党の折り合いがつかず14日、所管する国土安全保障省が閉鎖となります。ICEに関しては、中西部ミネソタ州で市民2人が射殺されるなど強硬的な捜査手法に非難が集まっており、トランプ政権は