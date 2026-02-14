AZに所属する毎熊晟矢についてクラブが伝えている。この日本人DFは現地２月８日に開催されたエールディビジ第22節・アヤックス戦（１−１）に先発。今季初スタメンを飾ったゲームで38分に右足を負傷してしまい、途中交代を余儀なくされた。今季は開幕前に負った怪我の影響でシーズン前半戦を欠場し、今年１月に復帰を果たしたばかり。再離脱も懸念され、ファンからは多くの心配の声が上がっていたなか、AZは13日に公式サイト