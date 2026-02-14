負傷離脱中のル・アーブルDF瀬古歩夢の状態について指揮官が言及した。25歳の日本代表は、１月30日に開催されたリーグ・アン第20節・RCランス戦（０−１）の80分に相手FWに押される形で味方GKと交錯して肋骨を負傷。後日、クラブによって肋骨の骨折と発表された。それまでリーグ戦全試合に出場してきた瀬古は、２月７日に行なわれた前節のストラスブール戦で今季初の欠場。そんななか、フランスメディア『Paris Normandie』